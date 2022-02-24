Туроператоры выполнят обязательства по возвращению россиян из-за рубежа

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Туроператоры выполнят свои обязательства по возвращению российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Все туроператоры - члены АТОР уже сообщили о том, что они выполнят свои обязательства по возвращению туристов из мест зарубежного отдыха, никто не будет брошен или оставлен без помощи", - говорится в сообщении.

Туристам, которые должны были вернуться в страну через закрытые аэропорты, рекомендуется следовать официальной информации от уполномоченных органов и авиакомпаний, а также внимательно изучать все варианты вылетов. Правовая служба АТОР обращает внимание, что замена авиакомпании и выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам для пассажиров. Туристам, которые находятся за рубежом, рекомендуется поддерживать связь со своим туроператором, отметили в АТОР.

"В настоящее время многие возвратные рейсы в Россию отправляются с задержками из-за новых воздушных коридоров и в другие аэропорты России, отличающиеся от аэропорта вылета (применительно к городам юга России). Туроператоры на местах решают вопросы по размещению и питанию туристов", - подчеркнули в ассоциации.