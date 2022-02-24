Шохин заявил, что новые санкции могут привести к разрыву цепочек поставок

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Цепочки поставок могут быть нарушены в результате новых санкций, которые коснутся многих секторов экономики. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов.

"Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений и коснутся многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Они коснутся и определенных видов сырья и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки", - сказал Шохин.

По его словам, это заставит бизнес переориентироваться на других партнеров. "Безусловно, чтобы сдемпфировать все эти ограничения российскому бизнесу, российским компаниям придется работать еще более энергично и эффективно, обеспечивать и бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен. Надо будет активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества", - сказал глава РСПП.

Шохин отметил, что многое зависит от своевременности и успешности деятельности правительства. "При этом речь идет не только о том, чтобы хеджировать те или иные риски, минимизировать последствия санкционных режимов для развития страны, от новых санкционных пакетов, но речь идет и о повестке развития. И мы не забываем о том, что мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем дне", - добавил он.

Он отметил, что российские компании исходят из того, что РФ остается частью глобальной экономической системы и продолжают выполнять все имеющиеся международные договоренности.

"Мы при этом исходим [из того, что] Россия не закрывается, она остается частью мировой экономики. Поэтому, безусловно, мы не отказываемся и от международных договоренностей по ключевым направлениям сотрудничестве. В частности, речь идет об углеродной проблематике, проблематике климата", - сказал он.

Шохин подчеркнул, что проекты в климатической сфере не должны подвергаться санкционному давлению, поскольку они осуществляются "в интересах всего человечества". Еще одной темой международного сотрудничества, по его мнению, должны стать международные правила налогообложения.