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Доработку СЗПК бизнесом и правительством могут завершить в течение месяца

Доработка СЗПК бизнесом и правительством может быть завершена в течение месяца - Шохин.

Цена газа в Европе к вечеру снизилась до $1 360 за 1 тыс. куб. м
Общий рост стоимости газа за день достиг 33,3%
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