{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Шохин: государству следует простимулировать спрос на облигации у внутренних инвесторов

По словам главы РСПП, потенциальный внутренний финансовый рынок "может смягчить остроту санкций"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес считает, что государству следует дополнительно простимулировать спрос на облигации у внутренних частных инвесторов на фоне санкций, введенных в отношении суверенного долга РФ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов.

"С учетом введенных санкций в отношении суверенного долга, безусловно, нужно думать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. <…> Безусловно, потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом", - сказал Шохин.

23 февраля Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Совет ЕС принял решение ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка.

Теги
РоссияШохин, Александр Николаевич
Цена газа в Европе к вечеру снизилась до $1 360 за 1 тыс. куб. м
Общий рост стоимости газа за день достиг 33,3%
Читать полностью