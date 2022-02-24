Шохин: государству следует простимулировать спрос на облигации у внутренних инвесторов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес считает, что государству следует дополнительно простимулировать спрос на облигации у внутренних частных инвесторов на фоне санкций, введенных в отношении суверенного долга РФ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов.

"С учетом введенных санкций в отношении суверенного долга, безусловно, нужно думать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. <…> Безусловно, потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом", - сказал Шохин.

23 февраля Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Совет ЕС принял решение ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка.