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Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб

Президент подчеркнул, что партнеры РФ на Западе "должны понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия остается частью мировой экономики.

"Россия остается частью мировой экономики и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью", - заявил глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов. "Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся", - добавил он.

Он заострил внимание на том, что власти России готовились к происходящему с точки зрения санкционной политики. "Конечно, мы все - да и вы - понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", - отметил он. Путин подчеркнул, что партнеры РФ на Западе "должны понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы". Тем не менее, уверен российский лидер, "эти рестрикции будут".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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