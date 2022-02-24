Путин заявил, что бизнесу в России должна быть обеспечена большая свобода

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес, что предпринимателям, работающим в стране, будет обеспечена большая свобода.

"Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Российский лидер сделал акцент на том, что в сложившейся ситуации это единственно возможный ответ властей. Он оговорился, что все же эта предпринимательская свобода должна оставаться "в известных рамках", чтобы была определенная предсказуемость со стороны правительства. "Но мы ожидаем, чтобы была предсказуемость, со стороны бизнеса она должна быть тоже обеспечена", - добавил он.

Путин также призвал бизнес вместе с правительством работать над поддержкой экономики. "Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются", - сказал президент.

Глава государства признал, что власти не могут полностью прогнозировать геополитические риски. "Но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной. Самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на все, что происходит и при необходимости корректировать нашу совместную работу", - подытожил президент.

Путин поблагодарил собравшихся за то, что предприниматели уже сделали для развития экономики РФ до настоящего момента, хотя работать также приходилось в достаточно сложных условиях. Он выразил надежду, что и на этом этапе работа будет происходить "также солидарно и не менее эффективно".