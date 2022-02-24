Фондовые рынки арабских стран упали из-за событий на Украины

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Фондовые рынки арабских государств Персидского залива обрушились в четверг на фоне новостей из Украины, где Россия начала спецоперацию. Как передает Saudi Gazette, резко подскочили акции Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Ближневосточные рынки рухнули после того, как цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года подскочила до $105 в условиях опасений возможных последствий для поставок энергоресурсов. В контексте резкого роста цен на нефть самого высокого уровня достигли акции Aramco. Акции закрылись с 2%-ростом, было продано почти 45,5 млн акций на сумму 1,9 млрд саудовских риалов ($506 млн), включая несколько договорных сделок. Рыночная капитализация нефтяного гиганта достигла 8,27 трлн саудовских риалов ($2,21 трлн).

Базовый индекс Саудовской Аравии (.TASI) упал на 1,8% после падения на 2,5% в начале сессии. Основной индекс Дубая (.DFMGI) закрылся с понижением на 1,8%, зафиксировав самое большое дневное падение за месяц. В начале сессии индекс упал на 3,7%. Больше всех потеряла компания Emirates Refreshments (ERC.DU), упав почти на 10%. Акции лидеров индекса Emaar Properties (EMAR.DU) и Dubai Islamic Bank (DISB.DU) упали на 3,4% и 2,2% соответственно. В Абу-Даби индекс (.FTFADGI) снизился на 0,3%, а индекс Катара (.QSI) закрылся на 0,8%. В наибольшей степени пострадали акции финансовых и IT-компаний.

За пределами региона Персидского залива индекс голубых фишек Египта (.EGX30) стал лидером потерь, рухнув на 3,6%, что стало самым резким падением с марта 2020 года.