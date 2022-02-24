Аналитики дали российским инвесторам рекомендации в нынешней ситуации на рынке

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. В случае нормализации ситуации на российском рынке эксперты "БКС Мир инвестиций" отдают предпочтение акциям компаний с максимальной экспозицией на внутренний рынок, следует из обзора компании. В случае дальнейшего обострения геополитической ситуации в компании выделяют золото как защитный инструмент.

"В случае нормализации ситуации на российском рынке мы отдаем предпочтение акциям компаний с максимальной экспозицией на внутренний рынок и предлагающих товары и услуги повседневного спроса - например, "Магнит" и X5 Group", - отметили в "БКС Мир инвестиций".

При этом защитным рынком в текущей ситуации в компании считают американский. "В краткосрочной перспективе события этих дней не могут не сказаться на акциях американских компаний. Но на длинном горизонте влияние будет ограниченным, так как зависимость экономики США от России минимальна", - добавили в компании.

Так, в "БКС Мир инвестиций" к числу защитных секторов относят здравоохранение (Merck, Vertex, Gilead), потребительские товары (Bath&Body, Macy’s, Tyson Foods, Walmart), технологический сектор (Facebook, Netflix), кибербезопасность (Palo Alto, Checkpoint).

При этом в компании ожидают роста цен на нефть, газ, палладий, алюминий, никель, алмазы, пшеницу, выделяя сырьевые компании (Energy Transfer, Williams, Rio Tinto). В случае дальнейшего обострения геополитической ситуации как защитный инструмент рассматривается золото.

В "БКС Мир инвестиций" добавили, что российские акции выглядят сейчас самыми привлекательными активами с точки зрения потенциала. Однако "волатильность точно еще будет, поэтому надо быть к ней заранее готовыми и понимать, какую долю портфеля можно на них выделить".

При этом высокая дивидендная доходность российских акций является смягчающим буфером для возможного дальнейшего падения. "Дивидендная доходность широкого рынка акций РФ составляет сейчас 17%, но есть риски снижения выплат из уже заработанной прибыли 2021 года", - отметили в компании.