Российские банки фиксируют повышенный спрос на снятие наличных в банкоматах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские банки фиксируют повышенный спрос на операции по снятию наличных в банкоматах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах Сбера и "Тинькофф банка".

"Сеть отделений и устройств самообслуживания "Сбербанка" работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - сказали в пресс-службе Сбера.

Ранее в пресс-службе "Тинькофф банка" ТАСС сообщали, что фиксируют повышенный спрос на снятие иностранной валюты в банкоматах. "Пополняем банкоматы в усиленном режиме", - отмечали в банке.