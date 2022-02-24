Банк "БелВЭБ" заявил о возможных сбоях по расчетам картами Visa и MasterCard за рубежом

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Банк "БелВЭБ", который попал под западные санкции, заявил о возможных сбоях по расчетам картами Visa и MasterCard за пределами Белоруссии.

"В ближайшее время возможны сбои по расчетам картами Visa и MasterCard Банка БелВЭБ за пределами Республики Беларусь", - сообщает в четверг пресс-служба банка. При этом банк рекомендует клиентам, находящимся за пределами республики и не имеющим доступа к картам иных банков, снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.