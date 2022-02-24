АТОР сообщает о снижении продаж туров до 40% после начала событий на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Среднесуточные продажи туров снизились до 40% в связи со сложной международной обстановкой, обострившейся 24 февраля после начала событий на Украине. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Данные, поступающие от туроператоров в аналитическую службу АТОР, показывают, что за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных среднесуточных показателей на прошлой неделе на 20-40%. Данные различаются в зависимости от компании", - говорится в сообщении.

При этом в основном снизились продажи туров по России. Как отмечают эксперты, скорее всего, это кратковременное явление, большей частью вызванное трудностями с вылетом туристов из регионов Юга России. Это подтверждается и анализом продаж: большая часть падения пришлась на туры на март. А летние туры на курорты Краснодарского края и Крыма показали несущественное снижение продаж - в пределах 10-20% от предыдущей недели, отметили в АТОР.

По данным многопрофильных туроператоров, среднесуточные продажи зарубежных туров 24 февраля снизились на 15-20%. При этом продолжают поступать заявки на летние путевки. Наибольшую стабильность в сложившейся ситуации демонстрирует люксовый сегмент, сообщили в ассоциации.

Туроператоры получают много вопросов от агентов и туристов о возможном размере штрафных санкций в случае аннуляции путевок. Отмены туров начались, но они не носят массового характера. Это обусловлено, в том числе, тем, что отмены поездок на ближайшие даты, в соответствии с законодательством, практически всегда связаны с финансовыми потерями для туристов, пояснили в АТОР.