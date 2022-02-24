Цена газа в Европе к вечеру снизилась до $1 360 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 24 февраля. Цена газа в Европе к вечеру смогла нивелировать часть ошеломительного дневного роста и закрыла торги на отметке немного выше $1 360 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа за день достиг 33,3%.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов замедлила рост до $1 366,3 за 1 тыс. куб. м, или €118,505 МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе росла на 61,5% и поднималась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года.

К вечеру появились данные и о первой номинации на транзит российского газа через Украину на 15 февраля - она на 28,2% выше сегодняшних показателей и составляет 107,7 млн кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Этот объем близок к поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по Ямалу - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Заявки на поставки газа по "Северному потоку" на завтра остаются на уровне текущего дня - порядка 7 млн куб. м в час.

Обстановка на Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В среду президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.

21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.