Украинская группа "Метинвест" временно консервирует производство в Мариуполе

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинская группа "Метинвест" Рината Ахметова переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации. Об этом сообщается в четверг на сайте группы.

"Такое решение принял антикризисный штаб "Метинвеста" для обеспечения безопасности работников и хранения оборудования", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что "24 февраля комбинаты производят имеющиеся чугун и сталь и останавливают работу".

По информации "Метинвеста", "режим горячей консервации предприятий будет продолжаться семь суток, а решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации".

В группе компаний заверили, что ее предприятия Метинвеста "являются наиболее защищенными местами, где оборудованы укрытия с провизией, медикаментами и коммуникациями".