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Финансовые регуляторы США оштрафовали Национальный банк Пакистана на $55 млн

Штраф назначен за нарушения, допущенные в борьбе с отмыванием денег

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовали Национальный банк Пакистана на сумму более $55 млн. Об этом сообщается в пресс-релизах, опубликованных в четверг на сайтах организаций.

"Федеральный резервный совет объявляет штраф в размере $20,4 млн в отношении Национального банка Пакистана, иностранного банка, действующего в Соединенных Штатах и со штаб-квартирой в Пакистане, за нарушения, допущенные в борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении ФРС США.

"Национальный банк Пакистана и его нью-йоркский филиал согласились выплатить штраф в размере $35 млн", - сообщили в Департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк. Как указал финансовый регулятор, пакистанский банк в своем нью-йоркском филиале "позволял в течение многих лет сохраняться серьезным нарушениям [требований законов США о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег], несмотря на неоднократные предупреждения регулирующих органов".

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