Во встрече с Путиным в Кремле приняли участие 37 представителей крупного бизнеса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Почти четыре десятка представителей крупного бизнеса приняли участие во встрече в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа проходила в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля с соблюдением социальной дистанции. Часть бизнесменов, присутствовавших на встрече, были недавно включены в новые санкционные списки ЕС.

Из числа банкиров, как сообщается на сайте президента РФ, в Кремле находились председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Нефтегазовую сферу на встрече представляли президент "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Транснефти" Николай Токарев.

Кроме того, во встрече участвовали глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также во встрече принимали участие глава "Фосагро" Андрей Гурьев, совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, президент "Марафон групп" Александр Винокуров, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, основатель инвестиционного холдинга "Нафта Москва" Сулейман Керимов, гендиректор VK Владимир Кириенко, глава "Камаза" Сергей Когогин, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, член совета директоров АО "СУЭК" Андрей Мельниченко, председатель "Северстали" Алексей Мордашов, глава "Русагро" Вадим Мошкович, президент "Интерроса" Владимир Потанин, глава "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, гендиректор "Еврохим" Владимир Рашевский, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян и гендиректор "Озона" Александр Шульгин.

Из числа представителей властей на встрече присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторгоа Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.