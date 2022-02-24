ВТБ продал две акции Почта банка новому главе банка Пахомову

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. ВТБ закрыл сделку по продаже двух акций Почта банка новому президенту-председателю правления дочернего банка Александру Пахомову. ВТБ продал акции в связи с завершением этапа смены руководства Почта банка и оптимизации корпоративной структуры управления активом, сообщила пресс-служба ВТБ.

"ВТБ закрыл сделку по продаже двух акций АО "Почта банк" новому президенту-председателю правления банка Александру Пахомову. Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства Почта банка и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом. В результате доля банка ВТБ (ПАО) в Почта банке снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО "Почтовые Финансы" - 100-процентно дочерней компании "Почты России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Пахомов в январе занял пост главы Почта банка после согласования его кандидатуры Центральным банком РФ.

С февраля 2021 года Пахомов занимал пост главы блока сети и розничного бизнеса банка "Открытие". В декабре 2021 года наблюдательный совет банка "Открытие" проголосовал за досрочное прекращение его полномочий с 30 декабря 2021 года. До прихода в "Открытие" Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ.

В конце сентября 2021 года стало известно, что ВТБ выкупил две акции Почта банка у его главы Дмитрия Руденко и вернул контроль над банком, увеличив долю до 50% + 1 акция.

Почта банк создан в 2016 году группой ВТБ и "Почтой России" на базе Лето-банка.

Акции в кипрском RCB Bank

Группа ВТБ продает 46,29% акций в кипрском RCB Bank, покупателями пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.

"В рамках реструктуризации зарубежных активов группы ВТБ принято решение о продажи неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank. Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 года", - сообщила пресс-служба банка.

Акционеры RCB Bank обратились в Центральный банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур, уточнили в ВТБ.

Акции клуба "Динамо-Москва"

ВТБ, подпавший под новые санкции, принял решение передать свой пакет акций в футбольном клубе "Динамо - Москва" в пользу всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Это никак не повлияет на финансовую и управленческую деятельность клуба, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В 2019 году группа ВТБ приобрела 99,9961% обыкновенных акций ОАО "ФК Динамо-Москва" за 1 рубль. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.

"Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо". Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО "Динамо" обеспечит работу ФК "Динамо" в полном объеме", - отмечается в сообщении ВТБ.

В банке подчеркнули, что в течение трех лет кредитная организация осуществляла "комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в ФК "Динамо-Москва". "Ключевая миссия инвестиционной группы банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития", - считают в ВТБ.