В Сочи могут создать временный хаб для нормализации авиасообщения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Временный хаб на базе аэропорта Сочи планируется создать для полной нормализации ситуации с авиасообщением на юге России. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам заседания оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге России.

"Для полной нормализации авиасообщения принято решение создать на базе аэропорта в Сочи временный хаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты", - говорится в сообщении министерства.

При этом министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что в 11 аэропортах, временно приостановивших работу из-за проведения специальной военной операции, не допущено скопление пассажиров. "На конец дня во всех аэропортах ситуация полностью нормализовалась. Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов", - отметили в пресс-службе Минтранса.

Более того, ситуация с автобусными и железнодорожными перевозками также признана Минтрансом стабильной. Что касается железной дороги, то в Крыму к составам добавлены дополнительные вагоны и сформировано два дополнительных поезда в Москву и Санкт-Петербург. "В Краснодарском крае усилено движение электричек и сформировано два дополнительных поезда Адлер - Москва. По маршруту Краснодар - Москва с 25 февраля будут осуществлять работу два дополнительных поезда с остановками в том числе в Ростове-на-Дону, Воронеже, Белгороде и Курске. Поезда взяты из резерва, сформированного ранее для возможного приема беженцев с территорий ДНР и ЛНР", - добавили в Минтрансе.

Более того, оперативный штаб принял решение об увеличении числа автобусных рейсов из Симферополя. При этом в городах, где приостановлена работа аэропортов, запущено 150 автобусных рейсов в Москву и Петербург. "Ведется постоянный мониторинг ситуации, при необходимости могут быть запущены дополнительные маршруты из имеющегося резерва", - добавили в министерстве.