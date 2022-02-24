Байден: США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливо

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вывести на рынки нефть из своих стратегических резервов, чтобы снизить цены на топливо. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"Мы активно работаем со странами по всему миру для увеличения коллективного высвобождения из стратегических топливных резервов <...>. И Соединенные Штаты высвободят дополнительные баррели нефти", - сказал он.

Администрация США предостерегает крупнейшие энергетические компании страны от взвинчивания цен на фоне санкций, вводимых администрацией против России. "Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы не допустить роста цен, и американские нефтяные и газовые компании не должны использовать этот момент, чтобы взвинтить цены ради получения выгоды", - сказал Байден.

Байден также добавил, что США "координируются с крупнейшими странами, производящими и потребляющими нефть, чтобы обеспечить достаточный уровень предложения в глобальной энергетике".