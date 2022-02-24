Байден заявил, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от SWIFT

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Европы в настоящий момент не хотят отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, почему отключение РФ от SWIFT не включено в пакет объявленных им санкций. "Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа", - ответил Байден.