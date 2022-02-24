ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Британский холдинг Rolls-Royce временно прекратит закупать российский титан, используемый при производстве авиационных двигателей. Об этом в четверг сообщил глава компании Уоррен Ист.

"Мы диверсифицировали наши источники на протяжении последних нескольких месяцев. К тому же мы накопили запасы нашего российского поставщика, - сказал он в интервью газете "Дейли телеграф". - Мы можем получать титан из других мест. Мы предполагаем, что не будем брать титан из России какое-то время".