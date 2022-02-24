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Нефть марки Brent торгуется ниже $100 за баррель

Нефть марки Brent замедлила рост, торгуется ниже $100 за баррель - данные торгов.

Минфин США заявил, что санкции направлены против почти 80% банковских активов в РФ
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