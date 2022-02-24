Чем грозит отключение России от SWIFT?

Отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей называется в качестве одной из самых жестких санкционных мер, которые мог бы ввести Запад

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT называется в качестве одной из самых жестких санкционных мер, которые мог бы ввести Запад из-за обострения ситуации на Украине. В частности, как заявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, правительство Великобритании не исключает отключение России от SWIFT, но такое решение может быть принято только в тесной координации с союзниками. В поддержку отключения высказались власти Чехии, однако последствий такого шага опасаются в Германии. В США ранее также давали понять, что могут принять против РФ другие жесткие экономические санкции, не прибегая к отключению российских банков от SWIFT. При этом, по словам Джо Байдена, страны Европы в настоящий момент не хотят отключения России от SWIFT. Что такое SWIFT, как она работает? SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором.

SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. Международные переводы можно производить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания или телекса (разновидности телеграфной связи с идентификацией абонентов), дополненных факсимильными или почтовыми сообщениями. Однако такие переводы не защищены, проходят дольше, чем сообщения по системе SWIFT (до нескольких часов вместо нескольких секунд). Кроме того, многие банки отказались от телекса, сочтя его устаревшей системой. На чем отразится отключение от SWIFT? Коснется ли обычных россиян? С 1995 года интересы российских пользователей сети представляет Российская национальная ассоциация SWIFT ("Россвифт"). По состоянию на 29 апреля 2021 года в России системой SWIFT пользуются почти 300 банков (более половины от общего числа зарегистрированных в России кредитных учреждений) - по числу пользователей РФ уступает только США. К середине 2010-х годов на долю России приходилось около 0,8% от общего числа транзакций в системе. При этом доля SWIFT во внутрироссийских расчетах еще пять лет назад превышала 80%, но к настоящему времени упала до 20%. Как ранее отмечал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, в привычном понимании всю страну отключить от SWIFT нельзя, однако реально заблокировать доступ к системе ряда крупных государственных банков. Эта мера, по его словам, является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы. Он указывал, что отключение от системы могло бы коснуться Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Подобные действия создадут эффект домино и, помимо перебоев в импорте и экспорте из-за невозможности проводить транзакции привычным путем, приведут к проблемам для обладателей российских кредитных и дебетовых карт за границей. Какие меры приняты для минимизации последствий? В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем. К настоящему времени в системе участвуют 399 пользователей.

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