Минторг США ужесточает ограничения на экспорт микроэлектроники и другого оборудования в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят более жесткие правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий. Об этом сообщило в четверг Министерство торговли США в пояснительной записке.

"Данное постановление добавляет новые требования по лицензированию для всех классификационных номеров экспортного контроля <...>. Некоторые из предметов <...> ранее не контролировались для России и включают микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, датчики, навигационное оборудование, авионику, морское оборудование и компоненты для воздушных судов", - указывается в документе.