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США расширили санкции против госдолга России на облигации со сроком 14 дней

В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк,"Транснефть", РЖД, "Русгидро", "Ростелеком", "Газпром"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти США расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Соответствующая информация в четверг опубликована на сайте Министерства финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами издало указ, запрещающий транзакции и сделки гражданами США или на территории США, связанные с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и на акционерный капитал государственных корпораций", - заявили в американском ведомстве. Как считают в Вашингтоне, такая мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.

Речь идет об 11 компаниях с государственным участием или важных для экономики организациях и еще о "двух компаниях с преобладанием частного капитала". В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк,"Транснефть", РЖД, "Русгидро", "Ростелеком", "Газпром". Как отметили в Вашингтоне, возможности этих компаний по привлечению капитала в США будут сильно ограничены.

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