ВТБ опубликовал инструкцию для клиентов банка после введения санкций США и Великобритании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. ВТБ рассказал своим клиентам об изменениях в работе банка после введения санкций США и Великобритании. Об этом сообщается на сайте банка.

ВТБ опубликовал на своем сайте ответы на актуальные вопросы по работе банка. Банк сообщил, что из-за введения санкций использование карт Visa и MasterCard за границей и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах невозможны. Банк рекомендует клиентам заранее снять наличные и расплачиваться ими на территории иностранных государств. Валютные переводы за рубеж также недоступны в "ВТБ онлайн" и в отделениях банка в связи с введением санкций.

В это же время на территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Снятие наличных доступно в офисах и банкоматах, новых ограничений на снятие наличных в рублях или в иностранной валюте не вводится. Открытие и пополнение депозитов возможно. Банк продолжает кредитование клиентов, процентные ставки и условия по действующим кредитам пересмотрены не будут. Валютно-обменные операции в России работают в полном объеме, а приложение и интернет-версия "ВТБ онлайн" работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Банк продолжает выполнять переводы внутри ВТБ и переводы по России.

24 февраля президент США Джозеф Байден заявил о расширении санкций в отношении России. США ввели санкции против ряда российских банков, в том числе ВТБ. Ранее о санкциях против российских банков объявила Великобритания.