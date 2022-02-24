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Санкции в отношении России

Санкции США не блокируют полностью Сбер и другие банки, в отличие от ВТБ

Сбербанк и другие российские банки добавлены в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета, но активы банков в этом списке заблокированы не будут

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Санкции США в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. Соответствующие уточнения содержатся в опубликованных в четверг документах Министерства финансов США.

Банк ВТБ добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

Однако Сбербанк, а также ряд других российских банков добавлены в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции осуществляться не будут. Но активы банков в данном списке заблокированы не будут, в принципе, они могут далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например приобретать у них определенные товары.

В список CAPTA, помимо Сбера, в четверг попали Газпромбанк, Альфа-банк,"Транснефть", РЖД, "Русгидро", "Ростелеком", "Газпром". Как отметили в Вашингтоне, возможности этих компаний по привлечению капитала в США будут сильно ограничены.

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СШАСанкции в отношении России
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