Байден объявил о санкциях США против российских банков и экспортных ограничениях против РФ

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против крупных российских банков, включая Сбер и ВТБ, а также ряда представителей российской политической и деловой элиты. Кроме того, как объявил в четверг президент США Джо Байден, устанавливаются дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в РФ.

Выступая в Белом доме, Байден сообщил, что такое решение принято в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и началом российской военной операции на территории Украины. Действия Москвы он охарактеризовал как "жестокое нападение на народ Украины без повода, оправдания и необходимости". "Мы стали свидетелями вопиющего нарушения международных норм при попытке в одностороннем порядке создать две новые так называемые республики на суверенной украинской территории", - утверждал американский лидер.

Санкции против банков

Байден заявил, что санкции, разработанные против России по согласованию с ЕС и другими союзниками США, должны нанести России огромный ущерб. Коснувшись новых ограничений против российских банков, он указал на намерение "ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики".

Президент США в своем выступлении назвал среди российских банков только ВТБ, но Минфин позже распространил справку, согласно которой под санкции подпадают также Сбер, "Открытие", Новикомбанк и Совкомбанк. Их активы в США будут заморожены, они не смогут пользоваться корреспондентскими счетами в американских банках для финансовых операций. По оценкам Минфина, эти действия "направлены почти на 80% всех банковских активов в России и окажут сильное и долгосрочное воздействие на российскую экономику и финансовую систему".

В то же время США и их союзники пока не решились отключить российские банковские и финансовые институты от международной платежной системы SWIFT. Отвечая после своего выступления на вопросы журналистов, Байден признал, что против этого выступают некоторые страны, которые сами могут пострадать в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами.

Помимо этого, власти США расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Против космической программы

Говоря об экспортных ограничениях, Байден утверждал, что нанесет большой урон высокотехнологическому сектору России, включая ее космическую программу. "По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать вооруженные силы. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе", - сказал президент США.

По его словам, это снизит конкурентные способности российской экономики и станет "значительным ударом по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина". "Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников", - добавил американский лидер.

Позже Минторг США сообщил, что ужесточает, в частности, ограничения на экспорт электроники в Россию.

Санкции против деловой элиты

Минфин США объявил также в четверг, что вводит санкции против сыновей спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, члена СБ РФ Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также секретаря СБ РФ Николая Патрушева.

В заявлении американского ведомства утверждается, что подпавшие под действие санкций представители российской элиты "использовали членов своих семей для перемещения активов и сокрытия своих состояний".

Об отношениях с Россией и Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, Байден коснулся также общего состояния российско-американских отношений, отметив, что они сейчас, по сути, полностью разрушены в свете событий на Украине. "В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас", - сказал он.

При этом президент США заявил, что не планирует в ближайшее время никаких контактов со своим российским коллегой. Более того, он отметил, что его администрация продолжает рассматривать возможность введения санкций против Путина. "Это не блеф, эта [возможность] рассматривается", - сказал Байден.

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