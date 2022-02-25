В Сбербанке заявили, что все его системы и офисы работают в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбербанк сообщил, что все его системы и офисы после включения в санкционный список США работают штатно, операции по пластиковым картам доступны в полном объеме. Это следует из сообщения пресс-службы банка.

"Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам - физическим и юридическим лицам - доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - указал банк.

Отмечается, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк обладает <...> опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - сообщил банк.

В кредитной организации также отметили, что внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов.

В четверг Минфин США объявил об ограничениях в адрес российских компаний и банков, в число которых попал Сбербанк. Отмечается, что санкции США в отношении "Сбера" и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

Но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все корреспондентские счета "Сбера". Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.