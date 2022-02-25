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Военная операция на Украине

США запретили своим авиакомпаниям летать над Украиной, Белоруссией и западом России

Уточняется, что авиалайнерам запрещается летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило в четверг американским авиакомпаниям совершать полеты над всей территорией Украины и Белоруссии, а также над западными районами России.

Как отмечается в распространенных ведомством директивах-извещениях, "запретные зоны для полетов охватывают теперь всю Украину, всю Белоруссию и западные районы России".

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ФАУ указало, что американским авиалайнерам запрещается летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной.

Ранее ведомство ввело запрет на полеты над некоторыми районами Украины, обосновав это "рисками, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной".

Директивы распространяются на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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