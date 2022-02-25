Индексы на биржах США выросли к закрытию торгов после введения антироссийских санкций

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг закрылись ростом ключевых индексов после введения США новых санкций против России. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 91,12 пункта (0,28%), до отметки 33 222,88 пункта. Индекс S&P 500 набрал 63,15 пункта (1,49%), до уровня 4 288,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 426,8 пункта (3,27%), до 13 464,29 пункта.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России, которые коснулись в том числе Сбера и ВТБ. Утром в первые минуты после открытия падение индексов составляло от 2 до 2,5%.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.