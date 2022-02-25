ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России и правительство РФ намерены оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных государств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России и правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", АО "Новикомбанк", ПАО банк "Финансовая корпорация Открытие"; банкам ПАО "Промсвязьбанк" и АО "КБ Россия", в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО "Сбербанк", для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов", - отмечается в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Регулятор оценивает разработанные планы как адекватные сложившейся ситуации.

"Все операции банков в рублях будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - указано в сообщении регулятора.

ЦБ отметил, что банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики.

"Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков", - уточнили в ЦБ.