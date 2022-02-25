Turkish Airlines временно приостановила полеты в Белоруссию и Молдавию

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Белоруссию и Молдавию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице турецкого авиаперевозчика в Twitter.

В нем отмечается, что "полеты в и из Белоруссии приостановлены до 26 февраля включительно", а "в и из Молдавии - до 4 марта включительно".

В четверг украинский регулятор в сфере гражданской авиации "Украэрорух" сообщил о том, что Украина закрывает свое воздушное пространство. В тот же день в Turkish Airlines информировали об отмене рейсов в Ростов-на-Дону.

Президент России Владимир Путин объявил в четверг утром, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.