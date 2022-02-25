Белый дом: санкции Запада не направлены на нарушение поставок энергоносителей из РФ

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции, которые западные страны вводят против Москвы в свете событий на Украине, не направлены на то, чтобы вызвать перебои поставок энергоносителей из России на мировые рынки. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Мы специально разработали санкции таким образом, чтобы они причинили серьезный ущерб российской экономике при минимальных издержках для нас, наших союзников и партнеров, - сказал он. - Поясню, что наши санкции не направлены на то, чтобы каким-либо образом нарушить текущие поставки энергоносителей из России другим странам".

Как отметил Сингх, являющийся заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики, санкции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" указанных ресурсов и их оплате. "Мы также предоставили <...> лицензии, позволяющие постепенно свернуть дела", - добавил представитель администрации США.

Санкции США и их союзников приведут к ограничению роста экономики и снижению уровня жизни в РФ, но на это потребуется время, отметил Сингх.

"Эти последствия со временем приведут к более высокой инфляции, росту процентных ставок, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций, снижению производственных возможностей, снижению роста [экономики] и более низкому уровню жизни в России", - сказал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

США не усматривают никакого усиления ядерной угрозы со стороны России, заявил Белый дом.

США готовы ужесточать санкции против РФ, рассматриваются все варианты действий применительно к банковской системе SWIFT, заявил Сингх.

Ему был задан вопрос о том, рассматривают ли США вариант отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. "Повторюсь, что рассматриваются все варианты, и мы готовы повысить цену тогда и там, где посчитаем нужным", - утверждал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности РФ в сфере добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе, однако в данный момент не планируют предпринимать каких-либо мер, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов из России, отметил Сингх.

"Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира", - сказал он. "Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего [не планируется] в отношении энергетики", - добавил Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

США не рассчитывают, что санкции в отношении России немедленно скажутся на ее действиях, однако со временем их негативный эффект на экономику будет все более заметен, заявил Сингх.

"Мы не можем диктовать [президенту РФ Владимиру] Путину его действия, мы можем сделать только то, где у нас есть контроль, и сделать так, чтобы это было стратегической ошибкой для России, - утверждал он, отвечая на вопрос о том, как санкции могут повлиять на происходящее в данный момент на Украине. - На протяжении следующего месяца вы увидите раскручивающуюся спираль негативных эффектов на российских рынках. Вы увидите рекордный отток капитала, ослабевший рубль, растущую инфляцию, снижение покупательской способности, снижение инвестиций. И как быстро эта спираль будет раскручиваться, зависит от действий Путина".

Сингх добавил, что результаты не будут мгновенными и в сфере ограничений на экспорт. "Что касается экспортного контроля, то с течением времени вы увидите, как это приведет к атрофии российских возможностей по диверсификации экономики за пределами нефти и газа и развитию стратегических секторов, о важности которых говорил президент Путин, - авиации, космонавтики, лазеров, сенсоров, которые опираются на технологии, создаваемые на Западе. Вы увидите, как на экономике России будет сказываться замораживающий эффект".