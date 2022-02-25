Совкомбанк заявил, что имеет запас капитала и ликвидности для преодоления влияния санкций

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк имеет необходимый запас капитала и ликвидности для преодоления влияния санкций, обязательства перед кредиторами будут выполняться в полном объеме, сообщил банк.

"Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений. Банк, как и раньше, будет в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств", - сообщила кредитная организация.

Все счета клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах, ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. "Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях банка в связи с введением санкций", - отметили в банке. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

"Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции. Использование карт банка, в т. ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций", - отметили в банке. Обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в его мобильных приложениях.

"Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме - их можно открывать и пополнять. Совкомбанк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов", - указали в банке. Также Совкомбанк сохранит основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.

Обслуживание юридических лиц

"Клиентам - юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро", - отметили в банке.

При проведении расчетов в других валютах банк рекомендует исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании.