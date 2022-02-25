Новая Зеландия вводит второй пакет санкций против РФ из-за военной операции в Донбассе

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии вводит новые санкции в отношении России из-за ее решения начать специальную военную операцию на территории Украины. Об этом в пятницу сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, выступая перед журналистами.

По словам Ардерн, Новая Зеландия присоединяется к странам, объявившим о санкциях в отношении России и "немедленно принимает новые ответные меры, которые включают запрет на въезд [на территорию Новой Зеландии] для российских официальных лиц и ряда других граждан, связанных с вторжением".

"Им будет запрещено получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее", - указала Ардерн, отметив, что Новая Зеландия также запретит экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военными ведомствами и органами безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.