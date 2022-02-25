Токио замораживает выдачу виз россиянам, активы финучреждений России, ограничивает экспорт

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за ее операции на Украине по трем направлениям. Об этом в пятницу на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором", - отметил глава японского правительства.

В то же время премьер Японии ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT, подчеркнув, что японская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации в тесном контакте с G7 и международным сообществом.

Как отметил Кисида, энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.

"Хочу отметить, что сфера энергетики исключена из круга санкций в результате согласования позиций с США и другими странами", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов о том, не будут ли вводиться меры против японского участия в газовых проектах на Сахалине. В то же время глава японского правительства подчеркнул, что в зависимости от ситуации Япония, "возможно, будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки".

Мирный договор

Кисида не стал комментировать, как ситуация вокруг военной операции РФ на Украине скажется на будущем японо-российских переговоров о мирном договоре.

"Наша позиция по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) остается неизменной. Но сейчас хотелось бы не говорить о влиянии [ситуации на переговорный процесс]", - отметил Кисида.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.