В Якутии в 2022 году на поддержку АПК региона направят свыше 1 млрд рублей

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей предусмотрено на 2022 год в фонде поддержки агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия), это в два раза больше суммы, направленной фондом в прошлом году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в финансовой агропромышленной компании (ФАПК) "Туймаада", на базе которой действует фонд.

"По итогам 2021 года было выдано 29 целевых займов предприятиям агропромышленного комплекса на общую сумму 503,7 млн рублей. В 2022 году планируется выдача займов в сумме свыше 1,05 млрд рублей, из них 950 млн рублей за счет средств государственного бюджета Якутии", - сообщили в компании.

Средства будут предоставляться для поддержки строительства и реконструкции производственных объектов, приобретения техники и оборудования, также для содействия расширению сбыта сельскохозяйственной продукции и для его экспорта.

Кроме этого, в этом году в деятельности фонда появятся новые направления: содействие развитию предпринимательской деятельности в сфере АПК и проведение технологической модернизации перерабатывающего производства, внедрение в производственные процессы новых технологических разработок и ресурсосберегающих технологических решений.

Решение о создании фонда поддержки АПК Республики Саха (Якутия) на базе АО ФАПК "Туймаада" было принято в конце 2018 года. Фонд выдает льготные займы сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК в регионе. Источники предоставления займов - возвраты от ранее выданных займов, средства государственной поддержки и привлеченные заемные средства.

Всего за 2019-2021 годы фондом выдано займов на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Средства направили на финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, на приобретение кормов, мелиоративные работы, на строительство и реконструкцию производственных объектов, займы на весенне-полевые работы, на закупку КРС, мяса, рыбы и дикоросов.