Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом

ТОКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в пятницу ростом на фоне коррекции после падения, зафиксированного в четверг. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 15 минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,05%, до отметки в 26 244 пункта.

В четверг на фоне ситуации вокруг Украины Nikkei потерял 1,81%.

Курс иены к доллару с начала валютных торгов в пятницу ослаб на 0,83% и вышел на отметку в 115,57 - 115,58 иены за доллар.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве