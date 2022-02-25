Белый дом назвал целью санкций США гарантировать "величайшую экономическую боль России"

"У меня на данном этапе нет никакого предсказания на этот счет", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя означенный вопрос. Она напомнила, что США и другие страны Запада ранее в этот же день ввели различные новые финансово-экономические санкции в отношении России.

"Наша цель - гарантировать величайшую экономическую боль России и, нет, не российскому народу, а президенту [РФ Владимиру] Путину, а также минимизировать последствия для американцев, в том числе компаний здесь, в Соединенных Штатах", - сказала пресс-секретарь.

Согласно официальной статистике Информационного управления Министерства энергетики США, Россия входит в первую пятерку иностранных поставщиков нефти на американский рынок. По данным агентства Bloomberg, РФ в 2021 году вышла на второе место среди иностранных поставщиков нефти в США.