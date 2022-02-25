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Белый дом назвал целью санкций США гарантировать "величайшую экономическую боль России"

При этом в ведомстве не уточнили, готов ли Байден в будущем запретить американским фирмам покупать нефть в РФ
Белый дом AP Photo/Evan Vucci
Описание
Белый дом
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация США отказывается уточнить, готов ли президент Джо Байден в перспективе ввести запрет на приобретение американскими компаниями российской нефти.

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"У меня на данном этапе нет никакого предсказания на этот счет", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя означенный вопрос. Она напомнила, что США и другие страны Запада ранее в этот же день ввели различные новые финансово-экономические санкции в отношении России.

"Наша цель - гарантировать величайшую экономическую боль России и, нет, не российскому народу, а президенту [РФ Владимиру] Путину, а также минимизировать последствия для американцев, в том числе компаний здесь, в Соединенных Штатах", - сказала пресс-секретарь.

Согласно официальной статистике Информационного управления Министерства энергетики США, Россия входит в первую пятерку иностранных поставщиков нефти на американский рынок. По данным агентства Bloomberg, РФ в 2021 году вышла на второе место среди иностранных поставщиков нефти в США.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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