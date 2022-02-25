Правительство Японии замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия"

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение заморозить активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия" в рамках санкций в отношении РФ в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

"Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков, - сказал он. - Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия". Ранее о введении нового пакета санкций объявил в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида.