Канада ввела санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, РЖД, "Газпрома", "Транснефти"

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Канада включила в свои санкционные списки по России 27 финансовых институтов и пять компаний, в том числе Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром" и "Транснефть". Об этом в четверг говорится в опубликованном на сайте правительства Канады документах, связанных с двумя пакетами санкций Оттавы в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.

"Новые изменения [к уже существующему санкционному списку по РФ] накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента [РФ Владимира] Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений", - отмечается в документе. Всего в списке 32 юридических лица.

Власти Канады также включили в санкционные списки 382 гражданина России, в том числе Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов.