Австралия вводит санкции против российских предпринимателей и депутатов

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии введет экономические санкции в отношении российских предпринимателей и депутатов и направит военную технику Украине. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Сиднее.

"Австралия введет дополнительные санкции в отношении граждан России, чей экономический вес имеет стратегическое значение для страны, и <...> членов российского парламента, которые проголосовали за разрешение использовать российские войска на Украине", - сказал Моррисон, отметив, что австралийские власти также работают с "Соединенными Штатами, чтобы согласовать дальнейшие санкции в отношении ключевых телекомпаний, пропагандирующих агрессию и связанных с ней".

Кроме того, премьер сообщил, что Австралия намерена расширить сотрудничество с НАТО для того, чтобы предоставить Украине "нелетальную военную технику и медикаменты".

Ранее премьер-министр Австралии заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. Как сообщалось, рестрикции коснутся 25 граждан страны, в том числе заместителей министра обороны РФ и других служащих оборонного ведомства, "которые несут ответственность за неспровоцированную агрессию в адрес Украины". Также санкции были введены в отношении четырех российских компаний, занимающихся разработкой и продажей военных технологий и оружия.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.