Япония ужесточает процедуры выдачи разрешений на экспорт в Россию полупроводников

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках санкций в отношении России приняло решение ужесточить процедуры, связанные с экспортом в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Принято решение, - сказал он, - ужесточить процедуры при выдаче разрешений на экспорт в Россию полупроводников и другой схожей продукции". Министр не привел какие-либо детали и не сообщил, идет ли речь об экспорте только полупроводников или также и товаров, где они используются.

На другой пресс-конференции в Токио министр финансов Сюнъити Судзуки сообщил в пятницу, что правительство Японии приняло решение заморозить активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия" в рамках санкций в отношении РФ в связи с военной операцией на Украине. В то же время министр не сообщил, какие конкретно активы и в какой форме будут заморожены.

Ранее в пятницу о введении нового пакета санкций объявил в Токио премьер-министр Фумио Кисида. Он сообщил, что правительство Японии приняло решение усилить ограничительные меры в отношении России из-за ее операции на Украине по трем направлениям. По словам премьера, это выдача виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений и ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.