Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, в том числе оборонные. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

"Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные", - сказала она.

Как отметила глава ЕК, новый пакет санкций ЕС против России, который был утвержден лидерами 27 стран сообщества на экстренном саммите в четверг, помешают Москве перерабатывать и продавать нефть, в результате чего, как считают в Евросоюзе, экономика страны будет терять миллиарды.

По ее словам, в рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт "уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти". "Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест", - добавила она.

"Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", - сказала она.

Российские дипломаты и бизнесмены будут лишены привилегированного доступа в Евросоюз из-за визовых ограничений, которые войдут во второй пакет санкций ЕС против Москвы.

"Дипломаты и бизнесмены из России не будут больше иметь привилегированный доступ в ЕС", - сказала она.