Нефть в Японии резко подорожала на фоне событий на Украине

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Цена на нефть в Японии на фоне событий на Украине вышла в пятницу на самый высокий уровень с октября 2014 года. Она перевалила в один из моментов за отметку в 66 тыс. иен (более $570) за килолитр (6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цены, сообщает информационное агентство Kyodo, связан с опасениями по поводу возможного сокращения поставок российской нефти в связи с санкциями, которые США, Евросоюз, Великобритания, Япония и ряд других стран ввели в отношении РФ. В то же время, отмечает агентство, подорожание оказалось не столь крупным, поскольку пока не оправдались прогнозы, связанные с отключением России от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.