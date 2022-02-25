Лидеры ЕС утвердили второй пакет санкций против РФ. Стороны начали разработку третьего

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу экстренный саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. Они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики, говорится в итоговом документе саммита. Как ожидается, этот пакет санкций будет формально одобрен Советом ЕС в пятницу, после чего будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.
При этом одобрение лидерами новых ограничительных мер заняло меньше часа. Большую же часть времени - до 02:30 (04:00 мск) - участники саммита готовили уже третий пакет санкций, сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах встречи. В его рамках лидеры обсуждали возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT и включения президента РФ Владимира Путина в черный список.
Второй пакет санкций
Как рассказала на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рестрикции направлены против финансового сектора РФ, чтобы лишить российские госпредприятия возможности осуществлять финансовые операции с ЕС, а также запретить "российской элите" размещать в банках депозиты на сумму свыше €100 тыс. "Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные", - сказала она.
Глава ЕК также объявила, что ЕС ограничит доступ к рынку полупроводников. "Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", - отметила глава ЕК.
В рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт "уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти". "Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест", - добавила она. По ее утверждению, Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере €24 млрд в 2019 году.
Среди прочих мер, которые обнародовала фон дер Ляйен, значатся "лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС", а также ввод "запрета на экспорт, продажу, поставку или передачу всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию", в том числе на все связанные с этой отраслью услуги по ремонту и техническому обслуживанию.
Будет третий пакет?
Как рассказал корресспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, лидеры практически весь саммит готовили возможный третий пакет санкций против России. "Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", - сказал он.
По словам дипломата, в новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT. "Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против", - пояснил он, добавив, что среди последних, в частности, Германия. Источник также рассказал, что лидеры затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина. "Включение Путина в черный список - еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет", - сообщил он.
На вопрос о том, когда ЕС планирует вводить третий пакет санкций, дипломат сказал: "На данный момент нет четкого понимания, что может привести к [введению] третьего пакета. Если ситуация будет оставаться такой же или ухудшаться, [то он может быть введен]. Ближайшие день-два покажут, возможно".
Призывы к РФ и помощь Украине
Государства - члены ЕС также призвали Россию вывести войска с Украины без каких-либо предварительных условий и соблюдать гуманитарные нормы, говорится в итоговом заявлении саммита. "Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить все военные действия против Украины, вывести войска и военную технику без предварительных условий со всей территории Украины, уважать территориальную целостность Украины и гуманитарные и международные нормы", - отмечается в нем. ЕС также указал, что Россия "будет призвана к ответу за свои действия".
Он также призвал все страны мира не признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. "Евросовет вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он призывает все страны не признавать два самопровозглашенных сепаратистских образования и не содействовать или каким-либо образом помогать им", - отмечается в документе.
Кроме того, лидеры ЕС обещали Украине политическую, логистическую, гуманитарную и финансовую помощь, а также проведение международной донорской конференции. "ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ совместно со своими международными партнерами путем оказания дополнительной политической, финансовой, гуманитарной, логистической поддержки, а также созыва международной донорской конференции", - говорится в заявлении. ЕС проводит донорские конференции для сбора финансовой помощи для поддержки проблемных стран мира, особенно активно они проводились для Сирии до восстановления президентом Башаром Асадом контроля над большей частью территории страны.
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