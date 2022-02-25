Лидеры ЕС утвердили второй пакет санкций против РФ. Стороны начали разработку третьего

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу экстренный саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. Они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики, говорится в итоговом документе саммита. Как ожидается, этот пакет санкций будет формально одобрен Советом ЕС в пятницу, после чего будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

При этом одобрение лидерами новых ограничительных мер заняло меньше часа. Большую же часть времени - до 02:30 (04:00 мск) - участники саммита готовили уже третий пакет санкций, сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах встречи. В его рамках лидеры обсуждали возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT и включения президента РФ Владимира Путина в черный список.

Второй пакет санкций

Как рассказала на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рестрикции направлены против финансового сектора РФ, чтобы лишить российские госпредприятия возможности осуществлять финансовые операции с ЕС, а также запретить "российской элите" размещать в банках депозиты на сумму свыше €100 тыс. "Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные", - сказала она.

Глава ЕК также объявила, что ЕС ограничит доступ к рынку полупроводников. "Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", - отметила глава ЕК.

В рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт "уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти". "Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест", - добавила она. По ее утверждению, Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере €24 млрд в 2019 году.

Среди прочих мер, которые обнародовала фон дер Ляйен, значатся "лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС", а также ввод "запрета на экспорт, продажу, поставку или передачу всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию", в том числе на все связанные с этой отраслью услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Будет третий пакет?

Как рассказал корресспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, лидеры практически весь саммит готовили возможный третий пакет санкций против России. "Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", - сказал он.