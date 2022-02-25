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Молния
Обновлено 

РФ направила Британии уведомление о необходимости соблюдения соглашения о авиасообщении

Речь идет о запрете полетов "Аэрофлота" в Великобританию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в лице Росавиации направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Как следует из сообщения Росавиации, запрет полетов "Аэрофлоту" в Великобританию нарушает соглашение, которое предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей. В Росавиации также заявили, что Россия оставляет за собой право применения зеркальных мер по отношению к авиакомпаниям Великобритании для соблюдения принципа паритета.

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"Межправительственным соглашением о воздушным сообщении между Россией и Великобританией установлено, что: "Ведомства гражданской авиации договаривающихся сторон будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий". Также соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов. В этой связи в авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении", - отметили в Росавиации.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ напомнили, что только на пятницу, 25 февраля, авиакомпании Великобритании запланировали выполнение 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России, а также два рейса по маршруту Лондон - Москва.

 

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