Bloomberg: в Mitsubishi заявили, что ситуация на Украине не влияет на "Сахалин-2"

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины не влияет на реализацию проекта "Сахалин-2". Об этом в пятницу агентству Bloomberg сообщили в японской Mitsubishi Corporation, которая является акционером оператора проекта компании Sakhalin Energy.

"Ситуация на Украине не оказывает влияния на проект "Сахалин-2", - приводит агентство заявление компании.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, отвечая на вопросы журналистов о том, "не будут ли вводиться меры против японского участия в газовых проектах на Сахалине", подчеркнул, что энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами. В то же время глава японского правительства отметил, что в зависимости от ситуации Япония, "возможно, будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки".

В пятницу о введении нового пакета санкций объявил в Токио премьер-министр Фумио Кисида. Он сообщил, что правительство Японии приняло решение усилить по трем направлениям ограничительные меры в отношении России из-за ее операции на Украине. По словам премьера, это выдача виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений и ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.

"Сахалин-2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще более увеличить производство, что позволило в 2020 году произвести 11,6 млн тонн СПГ. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.