Япония остановила на Украине работу завода по производству автомобильной проводки

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Японская компания Sumitomo Electric приняла решение приостановить работу своего завода на юге Украины по производству проводки для автомобилей из-за ситуации в этой стране. Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei .

Отмечается, что решение было принято ради безопасности сотрудников завода, которых насчитывается порядка 6 тыс. человек. Подчеркивается, что информации о пострадавших среди работников предприятия на данный момент не поступало. В то же время в компании затруднились спрогнозировать, когда завод смог бы возобновить свою работу.

Также корпорация Sumitomo, которая управляет центрами по продаже автомобилей Toyota и Lexus, приняла решение на два дня остановить работу своих отделений на Украине.

Отмечается, что работа дилерских центров не будет осуществляться 24-25 февраля. По всей стране у Sumitomo насчитывается 37 центров по продаже японских авто.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.