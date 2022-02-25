Офисы Новикомбанка и каналы дистанционного обслуживания работают в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Новикомбанк - опорный банк российской промышленности - работает в штатном режиме после введения санкций со стороны США. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Обслуживание наших клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев", - отмечает кредитная организация.

Санкции не отразятся на деятельности банка, и представители гарантируют защиту средств клиентов и их интересов, сообщает Новикомбанк. "Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью. Следуя нашим стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления", - говорится в релизе.

Банк обладает минимальной открытой валютной позицией, минимальной подверженностью риску при оценке торгового портфеля, что позволяет кредитной организации преодолевать текущую волатильность рынка. В портфеле банка превалируют заемщики, устойчивые к шоковым явлениям в экономике.

"Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны. При этом практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платежной системы "Мир", - отмечается в пресс-релизе.

Получение наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка возможно в любом банкомате на территории РФ без ограничений и без взимания комиссий, однако не исключается введение ограничений на использование пластиковых карт за границей.

Поддержка банков после введений санкций

Ранее правительство РФ заявило, что Банк России намерен оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных государств.

"Банк России и правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", АО "Новикомбанк", ПАО банк "Финансовая корпорация Открытие"; банкам ПАО "Промсвязьбанк" и АО "КБ Россия", в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО "Сбербанк", для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов", - отмечается в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Регулятор оценивает разработанные планы как адекватные сложившейся ситуации.